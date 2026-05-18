Başkan Genç'ten 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Genç'ten 19 Mayıs Mesajı

18.05.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919'un bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası olduğunu vurgulayarak gençlerin ülke geleceğindeki önemine dikkat çekti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın milletin esareti kabul etmeyerek bağımsızlık uğruna ayağa kalktığı, umutların yeniden yeşerdiği ve kurtuluş meşalesinin yakıldığı tarihi bir gün olduğuna işaret eden Genç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadele, kısa sürede Anadolu'nun dört bir yanına yayılmış, milletimizin birlik ve beraberlik ruhu sayesinde Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yol açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Genç, bu anlamlı günün gençlere armağan edilmesi, gençliğin ülkenin geleceğindeki hayati rolünü ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınlarını inşa edecek, ülkemizi daha güçlü seviyelere taşıyacak en önemli değerimizdir. Bizler de gençlerimizin eğitimli, bilinçli, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilim ve teknolojiyle iç içe yetişmeleri için her türlü desteği vermeyi sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan kıymetli gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Genç'ten 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

10:49
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:55
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek’in kızı çıktı
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:22:33. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Genç'ten 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.