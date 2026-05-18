Başkan Genç'ten 19 Mayıs Mesajı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın milletin esareti kabul etmeyerek bağımsızlık uğruna ayağa kalktığı, umutların yeniden yeşerdiği ve kurtuluş meşalesinin yakıldığı tarihi bir gün olduğuna işaret eden Genç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadele, kısa sürede Anadolu'nun dört bir yanına yayılmış, milletimizin birlik ve beraberlik ruhu sayesinde Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yol açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Genç, bu anlamlı günün gençlere armağan edilmesi, gençliğin ülkenin geleceğindeki hayati rolünü ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınlarını inşa edecek, ülkemizi daha güçlü seviyelere taşıyacak en önemli değerimizdir. Bizler de gençlerimizin eğitimli, bilinçli, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilim ve teknolojiyle iç içe yetişmeleri için her türlü desteği vermeyi sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan kıymetli gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."