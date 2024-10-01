Başkan Günel: "280 Milyon Lira Bütçeyle Devraldığımız Kuşadası Belediyesi, 3 Milyar Lira Yatırım Yaptı"

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(AYDIN)- Kuşadası Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel, "280 milyon lira bütçeyle devraldığımız Kuşadası Belediyesi, 3 milyar lira yatırım yaptı. Bu kentin 25 yıldır kronikleşmiş tüm sorunlarını bu yönetim çözdü, çözmeye de devam ediyor. Biz, sesi gümbür gümbür çıkan, sorulan her soruya tüm açıklığı ve şeffaflığı ile yanıt veren bir yönetimiz" dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Günel yönetiminde Davutlar Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, Davutlar Mahallesi'nin uzun yıllardır yaşadığı sağlık merkezi sorunu gündeme geldi. Meclis, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ege Mahallesi'ne yeni bir aile sağlığı merkezi kurulması için Belediye'den talep edilen 2 bin 600 metrekarelik alanın tahsisi konusunu, ilgili komisyonlara sevk etti.

Sevk kararının ardından Başkan Ömer Günel, "İl Sağlık Müdürlüğümüz bizden Ege Mahallesi'nin yaşadığı aile sağlığı merkezi sorununun çözümü için alan tahsisi talebinde bulununca bizim de kendilerinden Davutlar Mahallesi sakinlerimizin 7/24 sağlık hizmeti alabilmesi yönünde bir talebimiz oldu. Davutlar'da yaşayan hemşehrilerimiz bir enjeksiyon için bile Kuşadası merkezine gelmek zorunda kalıyor. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde kendilerine gerekirse bizim tahsis edeceğimiz bir binada sağlık merkezi açılması talebimizi ilettik. Belediye Başkan Yardımcımız Remzi Çengel konuyu yakından takip ediyor. Bu işin peşini bırakmayacak ve kısa süre içerisinde Davutlar Mahallemizin sağlık hizmetine ulaşım konusunda yaşadığı sorunu çözeceğiz" diye konuştu.

Çevreyi kirletenlere ceza

Toplantıda çevreyi kirleten şahıs ve işletmelere yönelik alınacak tedbirler konusu da gündeme geldi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından gündeme getirilen, evsel katı atıklarını ilgili toplama alanları dışına atarak çevreyi kirleten ve tütün ürünleri atıklarını işletmelerinin önüne atan ve temizlemeyen işletmelere ceza uygulanması yönündeki madde, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu'na sevk edildi. İlgili gündem maddesinin kabul edilmesi ile çevreyi kirleten kişi ve işletmelere 4257 sayılı Tütün Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve Kabahatler Kanunu'nun 41'inci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak. İşletmeler 3 metreye kadar dükkanlarının temizliğinden sorumlu olacak. Başkan Ömer Günel, komisyon raporu doğrultusunda alınacak kararın çevreyi kirletenlere karşı caydırıcı bir nitelik taşıyacağını belirtti.

Çok yönlü Kuşadası tanıtımı

Toplantıda ilçenin ulusal ve uluslararası alanda etkin tanıtımının yapılması için Kasım ayında İngiltere ve Polonya'da düzenlenecek turizm fuarlarına katılım kararı alındı. Karara göre 5-7 Kasım arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek World Travel Market ile 20-22 Kasım arasında Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek TT Warsav fuarlarına katılım sağlanarak ilçenin tanıtımı yapılacak.

Toplantıda alınan ve kent tanıtımına önemli katkı sağlayacak kararlardan bir diğeri ise ilçe ve çevresinin yerel gastronomi ürünlerinin tanıtımı için 13 bölümlük bir belgesel çekilmesi ile ilgili oldu. Belgeselin çekileceği bölgelere ilişkin gerekli izinlerin alınması ve belgeselin yasal kullanım haklarının Belediye'ye devredilmesi ile ilgili gerekli meclis kararları alındı. Toplantıda ayrıca kentler arasında bilgi ve deneyim paylaşımına olanak sağlamak için Çanakkale'nin Çan, Düzce'nin Akçakoca ve Burdur'un Bucak ilçeleri ile kardeş şehir olunması kararı alındı.

Belediye Meclis toplantısında, İmar ve Şehircilik Komisyonu üyesi İYİ Partili Eda Yurtcan'ın istifası üzerine yeni İmar Komisyonu üyesi seçimi de yapıldı. İYİ Partili Meclis Üyesi Yaser Doğan Belediye'nin yeni İmar Komisyonu üyesi oldu. Meclis toplantısında ilgili kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanan 2024-2029 Yılı Stratejik Planı ile 2025 Mali Yılı Performans Raporu kabul edildi.

"Kuşadası'nda yaşamanın sözde ayrıcalık olmaktan çıktığı bir süreç başlıyor"

Meclis toplantısında geçen hafta hizmete giren Ada Mobil uygulaması ile ilgili olarak da açıklama yapan Başkan Ömer Günel, ilçeyi iyi tanıyan genç bir ekip tarafından hazırlanan uygulamanın vatandaşlara sunduğu avantajların yanı sıra ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için de önemli kolaylıklar içerdiğini söyledi. Başkan Ömer Günel, ilçenin turistik noktalarından ulaşım güzergahlarına; sağlık kuruluşlarından nöbetçi eczanelere kadar pek çok önemli bilgiye hızlı ve kolay ulaşım olanağı sunan Ada Mobil'in belediye ile ilgili iş ve işlemleri de rahatça yapmayı sağladığını belirtti. Ömer Günel, "Uygulamamız, memnuniyet anketleri yoluyla kent sakinlerimizin fikir ve taleplerine hızlı bir biçimde istatistiksel olarak ulaşma şansı veriyor. Örneğin seçim döneminde Güzelçamlı Mahallesi'ne kapalı pazar yeri yapılması ile ilgili olarak sandık koyarak referandum yapacağımı söylemiştim. Ada Mobil uygulaması ile artık sandık kurmaya gerek kalmadı. Uygulama aracılığıyla kolayca referandum gerçekleştirebileceğiz" ifadelerini kullandı. Ada Mobil uygulamasının Adalı Kart uygulamasını da bünyesinde barındırdığını anımsatan Başkan Ömer Günel, "Kuşadası'nda yaşamanın sözde ayrıcalık olmaktan çıktığı bir süreç başlıyor" dedi.

"Kuşadası Belediyesi'nin bu yönde taşınmaz satışı kesinlikle bulunmamaktadır"

Toplantının sonunda İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Belediye'ye ait arsa satışlarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için bir açıklama yaptı. Belediyelerin İmar Kanunu'nun 18'inci maddesi doğrultusunda arsa satışı yapabileceğini belirten İmar Müdürü Ahmet Taşkan, Belediye Kanunu'nun 69'uncu maddesine göre belediyelerin görevleri arasında arsa ve konut üretmenin de bulunduğunu belirterek bu arsa ve konutların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satışının mümkün olduğuna dikkat çekti.

İmar Kanunu'nun 18'inci maddesine istinaden kamuya kazandırılan çocuk bahçesi, rekreasyon alanı, belediye hizmet alanı gibi taşınmazların, imar planını değiştirmek suretiyle satışının mevzuat açısından mümkün olmadığını vurgulayan İmar Müdürü Ahmet Taşkan, "Kuşadası Belediyesi'nin bu yönde taşınmaz satışı kesinlikle bulunmamaktadır" diye konuştu.

"280 milyon lira bütçeyle devraldığımız Kuşadası Belediyesi, 3 milyar lira yatırım yaptı"

Başkan Ömer Günel ise 'doğru siyaset, doğru muhalefet' vurgusu yaparak, "280 milyon lira bütçeyle devraldığımız Kuşadası Belediyesi, 3 milyar lira yatırım yaptı. Bu kentin 25 yıldır kronikleşmiş tüm sorunlarını bu yönetim çözdü, çözmeye de devam ediyor. Biz, sesi gümbür gümbür çıkan, sorulan her soruya tüm açıklığı ve şeffaflığı ile yanıt veren bir yönetimiz. Siyaset de muhalefet de doğru yapıldığı sürece hiçbir itirazımız yok. Yeter ki iftiradan ve kumpastan uzak durulsun" ifadelerini kullandı.