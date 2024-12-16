Başkan Güner, Esat Bölgesi Muhtarlarıyla Buluştu

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(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Esat bölgesinde görev yapan muhtarlarla buluştu. Başkan Güner, Esat Pazar Yeri'ni de ziyaret ederek, vatandaşı dinledi.

Başkan Güner, mahalle muhtarları görüşmelerine Esat bölgesi muhtarlarıyla devam etti. Esat Çankaya Evi'nde gerçekleşen toplantıda, Doğuş, Mimar Sinan, Metin Oktay, Seyranbağları, Göktürk, Barbaros, İleri, Tınaztepe, Küçükesat ve Esatoğlu mahalle muhtarları ile bir araya gelen Güner, mahalle muhtarlarının talep, öneri ve isteklerini dinledi.

Mahalle sakinlerinin aydınlatma ve altyapı konusundaki taleplerini not alan Güner, konunun muhatabı BEDAŞ ve ASKİ ile irtibat halinde olduklarını sorunun çözümü konusunda takipçi olacaklarını söyledi.

Yetki ve sorumluluk dışında olmasına rağmen destek sözü

Yerel yönetimler düzeyinde vatandaşların yanında olacaklarının sözünü veren Güner, yetki ve sorumlulukları olmamasına rağmen kurumlara desteklerinin sürdüğünü belirtti. Her vatandaşa dokunarak hizmet götüreceklerinin altını çizen Güner, "Okulların tadilatını yapıyoruz, boya badana işlerini periyodik olarak bitiriyoruz. Vatandaşların mağdur olmaması için Aile Sağlığı Merkezi kurulması için tahsiste bulunuyoruz" dedi.

Muhtarların Esat bölgesinde Göktürk, Zafertepe ve Mimar Sinan mahallelerini kapsayan alanda gecekonduların yıkılarak buranın atıl durumda bulunduğunu hatırlatmaları üzerine Güner, o bölge ile ilgili hukuki bir problem olup olmaması durumuna göre çalışmaların bir an önce başlayacağını dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma içerisinde olabileceklerini belirten Güner, "Neler yapılabilir diye bakarız, ilk etapta temizliğini yaparak yeşil alan ve ağaçlandırma ile orayı güzelleştiririz. Herkesin mutabık kalacağı bir düzenleme içerisinde merdivenli yollarla da ulaşımını kolaylaştırırız" diye konuştu.

Sokak hayvanları konusunun hassas bir konu olduğunu ve muhtarların da bu konuya titizlikle yaklaşmalarının önemine değinen Güner, "Sokak hayvanlarının başıboş ve kontrolsüz olmaları hem hayvanlar açısından hem de vatandaşlar açısından sıkıntı yaratıyor. Barınağımızda koşullarımız iyi durumda, yerimiz de var, oranın durumunu iyileştirme yoluna gittik. Çankaya'da 30 bine yakın sokak hayvanı var ve biz herkesin makul düzeyde onayının alındığı bir durumu yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Güner'e mektup sürprizi

Muhtarlarla toplantı sırasında Esat Çankaya Evinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrenciler de Başkan Güner'e sürpriz hazırladı. LGS kurslarına katılan 6. sınıf öğrencileri, Güner'e mektup yazarak teşekkürlerini iletti.

Mahalle muhtarlarının talep, öneri ve isteklerini yerinde dinleyen Güner, Esat Pazar Yeri'nde vatandaşlarla sohbet edip pazar esnafına hayırlı işler diledi.