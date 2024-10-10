Başkan Kara Mahalle Ziyaretleriyle Sorunları Dinliyor - Son Dakika
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Başkan Kara Mahalle Ziyaretleriyle Sorunları Dinliyor

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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Bereket, Büklüce ve Çakışlı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini yerinde dinledi. Başkan, mahallelerdeki eksikliklerin giderileceğini ve vatandaşların belediye yönetimine katılımının artırılacağını vurguladı.

10.10.2024 16:14  Güncelleme: 16:37
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(ANTALYA)- Bereket, Büklüce ve Çakışlı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Bugün burada sorunları yerinde dinleyip notlarımızı aldık. Birim müdürlerimizle bu sorun ve talepleri öncelikli olarak ele alacak, kısa sürede çözüme kavuşturacağız" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, yerel yönetim ve halk arasındaki bağı güçlendirmek, sorun ve talepleri yerinde dinlemek adına mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Kara son olarak Bereket, Büklüce ve Çakışlı mahallelerinde yurttaşlarla buluştu. Kara, "Gelmemizin sebebi sizleri birebir dinlemek. Biz zaten konuştuk. Siz konuşacaksınız, biz dinleyeceğiz. Bu yola Manavgat'a ve Manavgatlılara hizmet etmek için çıktık" dedi. Başkan Kara, mahallelerin çöp konteyneri eksikliklerinin giderilmesi, sokak aydınlatmalarının gözden geçirilmesi, kış aylarında su baskınına karşı önlem alınması için yağmur suyu drenaj kanallarının iyileştirilmesi gibi talepleri dinledi. Bunun yanında okul çevrelerinde hız sorunun önüne geçilmesi adına kasis yapılması, sosyal alan ve etkinlik eksikliklerinin giderilmesi gibi gündelik hayata dair sosyal talepleri not aldı. Vatandaşlardan sonra tekrar söz alan Başkan Kara, "Vatandaşlarımızın katılımcı anlayış çerçevesinde belediye yönetimine aktif olarak dahil edilmesi gerekiyor. Sorunları yerinde dinleyip, çözümleri birlikte üretmemiz çok önemli. Bugün burada sorunları yerinde dinleyip notlarımızı aldık. Birim müdürlerimizle bu sorun ve talepleri öncelikli olarak ele alacak, kısa sürede çözüme kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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