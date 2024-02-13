Başkan Karalar\'ın özel kalem müdür vekili tabancayla vurularak öldürüldü

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ: 'PARAMI İSTEDİM VERMEDİ, SİNİRLENDİM'
Başkan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük'ü tabancayla vurarak öldüren Mikail G. (44), emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Polise verdiği ifadesinde Güdük ile aralarında alacak-verecek meselesi olduğunu anlatan Mikail G., "Bu meseleyi konuşmak için yanına gittim. Aklımda onu vurmak yoktu. Paramı istedim, vermedi. Bunun üzerine çok sinirlendim. Silahı çıkartıp, ateş edip onu korkutmak istedim. Öldürme niyetiyle sıkmadım. Sonra da vurulduğunu görünce çıktım, polis merkezine teslim oldum" dediği öğrenildi. Suç kaydı olmadığı belirtilen Mikail G. adliyeye sevk edildi.
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