Başkan Kasap\'tan Huzurevi Ziyareti

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Babalar Günü dolayısıyla huzurevinde düzenlenen programa katıldı.

İlçede bulunan ve yaklaşık 30 kişinin kaldığı huzurevinde, Babalar Günü dolayısıyla moral gecesi düzenlendi.

Programa katılan Başkan Kasap, huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet etti.

Burada konuşan Kasap, "Bizler de sizlerin birer evladıyız. Sizleri sıklıkla ziyaret etmeye çalışıyoruz, oturup dertleşiyoruz. Bir hekim olarak da sağlığınızla yakından ilgileniyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrardan Babalar Günü'nüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.