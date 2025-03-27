Başkan Kaya, Basın Mensupları ile İftar Programında Bir Araya Geldi

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon'da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi. Kaya, "Bu mübarek Kadir Gecesi akşamında basın mensubu arkadaşlarımızla soframızı paylaştık, ekmeğimizi bölüştük. Ramazanın manevi güzelliklerini birlikte yaşadık. İnşallah memleketimizde her şey güzel olur, kardeşliğimiz, dostluğumuz ömür boyu devam eder" dedi.

Başkan Ahmet Kaya, Trabzon'da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerini iftar programında ağırladı. Ortahisar Kent Mutfağı'nda yapılan iftara, Başkan Kaya'nın yanı sıra Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, Belediye Başkan Yardımcıları Alpaslan Özdemir, Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, meclis üyeleri, birim müdürleri ve basın kuruluşlarının yönetici ve çalışanları katıldı. Başkan Kaya, bütün masaları gezerek davete katılan basın mensuplarıyla selamlaştı.

"Ramazanın manevi güzelliklerini birlikte yaşadık"

Kadir Gecesi'nde bir araya gelmenin, birlikte iftar yapmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Kaya, "İftarımıza katılan bütün basın mensubu arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma, birim müdürlerime çok teşekkür ediyorum. Trabzonumuzun basını, bu akşam bütün renkleriyle buradaydı. Çok güzel bir sofra kurduk. Bu mübarek Kadir Gecesi akşamında basın mensubu arkadaşlarımızla soframızı paylaştık, ekmeğimizi bölüştük. Ramazanın manevi güzelliklerini birlikte yaşadık. Bu bizleri son derece mutlu etti. İnşallah memleketimizde her şey güzel olur, kardeşliğimiz, dostluğumuz ömür boyu devam eder. Bu vesileyle, bütün vatandaşlarımızın da mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. 'Dostluğumuz, kardeşliğimiz dayanışmamız daim olsun' diyorum. Davetimize icabet eden bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.

Programın sonunda basın mensuplarına, Kadir Gecesi dolayısıyla kandil simidi verildi.