Başkan Kaya, Basın Mensupları ile İftar Programında Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Kaya, Basın Mensupları ile İftar Programında Bir Araya Geldi

Geniş Video İzle

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ramazan’ın manevi güzelliklerini paylaşmak amacıyla Trabzon'daki basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Kadir Gecesi'nde düzenlenen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi.

27.03.2025 10:02  Güncelleme: 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon'da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile iftar programında bir araya geldi. Kaya, "Bu mübarek Kadir Gecesi akşamında basın mensubu arkadaşlarımızla soframızı paylaştık, ekmeğimizi bölüştük. Ramazanın manevi güzelliklerini birlikte yaşadık. İnşallah memleketimizde her şey güzel olur, kardeşliğimiz, dostluğumuz ömür boyu devam eder" dedi.

Başkan Ahmet Kaya, Trabzon'da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerini iftar programında ağırladı. Ortahisar Kent Mutfağı'nda yapılan iftara, Başkan Kaya'nın yanı sıra Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, Belediye Başkan Yardımcıları Alpaslan Özdemir, Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, meclis üyeleri, birim müdürleri ve basın kuruluşlarının yönetici ve çalışanları katıldı. Başkan Kaya, bütün masaları gezerek davete katılan basın mensuplarıyla selamlaştı.

"Ramazanın manevi güzelliklerini birlikte yaşadık"

Kadir Gecesi'nde bir araya gelmenin, birlikte iftar yapmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Kaya, "İftarımıza katılan bütün basın mensubu arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma, birim müdürlerime çok teşekkür ediyorum. Trabzonumuzun basını, bu akşam bütün renkleriyle buradaydı. Çok güzel bir sofra kurduk. Bu mübarek Kadir Gecesi akşamında basın mensubu arkadaşlarımızla soframızı paylaştık, ekmeğimizi bölüştük. Ramazanın manevi güzelliklerini birlikte yaşadık. Bu bizleri son derece mutlu etti. İnşallah memleketimizde her şey güzel olur, kardeşliğimiz, dostluğumuz ömür boyu devam eder. Bu vesileyle, bütün vatandaşlarımızın da mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. 'Dostluğumuz, kardeşliğimiz dayanışmamız daim olsun' diyorum. Davetimize icabet eden bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.

Programın sonunda basın mensuplarına, Kadir Gecesi dolayısıyla kandil simidi verildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kadir Gecesi, Ahmet Kaya, Ortahisar, Belediye, Politika, Trabzon, Güncel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Kaya, Basın Mensupları ile İftar Programında Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
İki ilden peş peşe kısıtlama kararı Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
30 Suç Kaydı Olan Kadından AK Partililere Tehdit 30 Suç Kaydı Olan Kadından AK Partililere Tehdit
Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

13:51 İki ilden peş peşe kısıtlama kararı Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak İki ilden peş peşe kısıtlama kararı! Bu araçlar bayramda trafiğe çıkamayacak
13:50 CHP Genel Başkanı kim olmalı Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu’nu umutlandıracak CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak
13:26 Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?
12:12 30 Suç Kaydı Olan Kadından AK Partililere Tehdit 30 Suç Kaydı Olan Kadından AK Partililere Tehdit
12:04 Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı
22:59 NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa’nın güvenliği düşünülemez NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD, Türkiye, İngiltere, Kanada olmadan Avrupa'nın güvenliği düşünülemez
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:21 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi
21:36 Deniz Baykal’ın kızı Özgür Özel’i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
21:26 Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı
21:11 Milli Savunma Bakanı Güler’den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir Milli Savunma Bakanı Güler'den terör örgütüne mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecektir
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 14:12:02. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Kaya, Basın Mensupları ile İftar Programında Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement