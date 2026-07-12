Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan İskenderpaşa ve Pelitli'de Esnaf Ziyareti

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İskenderpaşa ve Pelitli mahallelerinde esnafı ziyaret etti, sorun ve talepleri dinledi. Kaya, kentin ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sağlayan esnafın yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

İskenderpaşa ve Pelitli mahallelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Kaya, sorun ve talepleri dinledi, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

"ESNAFLARIMIZIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ, BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Esnafın görüş ve önerilerinin belediye hizmetlerinin planlanmasına önemli katkı sunduğunu dile getiren Kaya, "Sundukları hizmet, istihdama sağladıkları katkı ve oluşturdukları katma değerle, esnaflarımız Trabzon ekonomisinin temel taşlarıdır. Esnaf kardeşlerimizin hayır dualarını almak, sıcak sohbetlerine ortak olmak ve taleplerini yerinde dinlemek bizim için çok kıymetli. Esnaflarımızın görüş ve önerileri, belediyecilik hizmetlerimizin planlanmasında bizim için yol gösterici oluyor. Trabzon'umuzun emeğine, alın terine ve üretimine değer katan bütün esnaflarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Ortak akıl ve istişareyle, kentimizi daha güzel yarınlara birlikte taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf da "Başkanımızın ziyareti bizi çok mutlu etti. Talep ve sorunlarımızı iletme fırsatı bulduk, şehrimizin sorunlarını konuştuk. Yapılan hizmetler için kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" diye konuştu.