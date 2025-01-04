Başkan Kaya'dan Huzurevi Sakinlerine Yeni Yıl ve Doğum Günü Sürprizi

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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Köşk Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutladı. Kaya, sakinlerden Ahmet Yahya Uzunismail'e de doğum günü sürprizi yaptı.

Başkan Kaya, yeni yılın ilk haftasında Köşk Huzurevi'ni ziyaret etti. Başkan Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu ve ORBEL Genel Müdürü Celal Akaç, ziyarette huzurevi sakinlerinin yeni yıllarını kutladı. Huzurevinde yaşayan Ahmet Yahya Uzunismail'in doğum günü olduğu bilgisini alan Başkan Kaya, Uzunismail'e bir de sürpriz yaparak doğum günü pastası getirdi. Uzunismail'in 79'uncu yaş gününü sürpriz doğum günü pastasıyla kutlayan Başkan Kaya, kendisine sağlıklı bir ömür diledi.

Her kesime ulaşmayı, herkesin duasını almayı hedeflediklerini belirten Başkan Kaya,"Ortahisar'ı yüzü gülen insanların kenti yapmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda insanlarımızın refah düzeyini artırmak üzere çeşitli projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu projelerimizin en önemli ayaklarından birini de, yaşlı ve emeklilerimizi düşünerek yaptığımız işler oluşturuyor. Her kalbe dokunmaya çalışıyor, herkesin duasını almak üzere doğru işler yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Daha sonra söz alan huzurevi sakinleri, ziyaret için Başkan Kaya'ya teşekkür etti, yeni sosyal etkinlikler düzenlenmesi için de talepte bulundu. Başkan Kaya ise huzurevi sakinlerine, Ortahisar Belediyesi'ne ait çok amaçlı salonda müzik dinletisinin de yer alacağı bir eğlence programı düzenleyebileceklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü'nde yaşlı hizmetleri biriminden sorumlu Müdür Yardımcısı İbrahim Erdoğan ve huzurevi yetkililerinin de yer aldığı ziyarette emekli edebiyat öğretmeni Mehmet Alper Türkmen, bağlaması ile sevilen türküleri seslendirdi.