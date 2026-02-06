Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Aklın, Bilimin ve Mühendislik Öğretisinin Yol Göstericiliğinde Adımlar Atmalıyız"

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında yaptığı değerlendirmede, "Hepimiz adına, ülkemiz adına ders dolu bir süreçti. Bu acı dersi çok ağır bir bedelle öğrenmiş olduk. Bundan sonra yapacağımız işlerde aklın, bilimin, mühendislik öğretisinin yol göstericiliğinde adımlarımızı atmalıyız. Depremlerde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu iş birliğiyle Meydan Parkı'nda düzenlenen "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Anma ve Toplum Farkındalık Etkinliği"ne katıldı. Programa; Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Ebru Çolak, meslek odalarının başkanları, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi ile AFAD tarafından kurulan stantlarda, robotik köpek, sarsma masası ve VR gözlük tanıtıldı, resim sergisi ve video gösterisi gerçekleştirildi. Başkan Kaya, sergilenen cihazlar hakkında uzmanlardan bilgi aldı.

"Bu acı dersi çok ağır bir bedelle öğrenmiş olduk"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok büyük acılar yaşandığını ve çok acı dersler alındığını hatırlatan Başkan Kaya, "Bundan 3 yıl önce 6 Şubat'ta ülke olarak çok büyük bir acı yaşadık. Resmi rakamlara göre 55 bin vatandaşımız rahmetli oldu. Depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Hepimiz adına, ülkemiz adına ders dolu bir süreçti. Bu acı dersi çok ağır bir bedelle öğrenmiş olduk. Umarım gerekli dersler alınmıştır ve bundan sonra aklın, bilimin, mühendislik öğretisinin yol göstericiliğinde adımlarımızı atarız" diye konuştu.

"Depremi önleme şansımız yok ama kayıpları, hasarları azaltabiliriz"

Depremlerin değil, ihmallerin, hataların, mühendislikten, bilimden ve akıldan uzak işlerin öldürdüğüne dikkati çeken Başkan Kaya, "Atalarımız yüzyıllar boyunca özellikle tarım arazilerine, ovalara bina yapmamışlar. Ama biz evlerimizi ovalara yapmışız! Bırakın bilimi, en azından atalarımızdan gerekli dersi almamışız. Ben Kahramanmaraş depremlerinde milletvekiliydim, orada 1,5 ay boyunca görev yaptım. O ovalara yapılan evlerin hepsinin yıkıldığına tanıklık ettim. Zemini sağlam yerlerde yapılan evlerin yıkılmadığını, altında kolonu kesilmeyen binaların dimdik ayakta durduğunu da gördüm. Ama ticari kaygılarla kolonu kesilen, duvarı yıkılan binaların yerle bir olduğunu gördüm. Deprem öldürmüyor yapılan ihmaller, hatalar, mühendislikten, bilimden, akıldan uzak işler öldürüyor. Depremi önleme şansımız yok ama kayıpları, hasarları azaltabiliriz. Bu da ancak proaktif bir yaklaşımla, deprem olmadan önce alacağımız önlemlerle olur. Umarım gerekli dersleri almışızdır. Allah bir daha memleketimize, milletimize bu tür bir acı yaşatmasın" ifadelerini kullandı. Etkinliğe gösterilen ilginin, deprem bilinci açısından umut verici olduğunu dile getiren Başkan Kaya, Ortahisar Belediyesi bünyesinde Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü kurduklarını ve personelin sürekli eğitimlere tabi tutulduğunu söyledi.

"Depremde yıkılabilecek çok sayıda binamız var"

Trabzon'un eskimiş yapı stokunun kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yenilenmesi ve dirençli bir kent oluşturulması gerektiğinin altını çizen Başkan Kaya, şöyle devam etti:

"Trabzon maalesef o anlamda çok sıkıntılı, yapı stokumuz çok eskimiş, ömrünü tamamlamış. Bizim bir an önce depreme dayanıklı, dirençli bir kent oluşturabilmek için kentsel dönüşümleri yapmamız lazım. Vatandaşımız çok ciddi ekonomik sıkıntı içinde, haliyle bunu yapabilme olanağı yok. O nedenle gerek merkezi Hükümet, gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerekse ilçe belediyelerimiz inisiyatif almalıyız. Bu konuda adım atmalı ve Trabzonumuzun yapı stokunu bir an önce yenilememiz lazım. 50-60, belki 70 yıllık binalarımız var. Allah göstermesin geçenlerde 3,7'lik bir deprem oldu ama üzeri bir depremde yıkılabilecek çok sayıda binamız var. Bu konuda desteğe ihtiyacımız var, yerel yönetimlerin gücü buna yetmiyor. İlçe belediyeleri, Çağlayan örneğinde olduğu gibi rezerv alanlarda ya da mahallelerde ada bazlı kentsel dönüşüm yapabiliyor ama lokal değil de kentin bütününü ilgilendiren dönüşümler yapılması gerekiyor."

Başkan Kaya, etkinlik alanında kurulan panoya, "6 Şubat en acı gün. Acının yorulduğu bir gün. Allah'ım bir daha yaşatmasın" cümlesini yazdı.