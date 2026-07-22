Başkan Kılıç'tan TOGÜ Rektörü'ne Ziyaret - Son Dakika
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Başkan Kılıç'tan TOGÜ Rektörü'ne Ziyaret

Başkan Kılıç\'tan TOGÜ Rektörü\'ne Ziyaret
22.07.2026 17:30
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Sulusaray Belediye Başkanı Kılıç, TOGÜ Rektörü Yılmaz ile eğitim iş birliğini görüştü.

Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kılıç, beraberindekilerle Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a ziyarette bulundu.

Ziyarette Sulusaray'ın eğitim alanındaki çalışmaları ile üniversite ve ilçedeki kurumlar arasında geliştirilebilecek iş birliği imkanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu, eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi ve üniversite-şehir iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirme yapıldı.

Kılıç, misafirperverliği dolayısıyla Yılmaz'a teşekkür etti.

Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarete Sulusaray İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Kahraman, Şube Müdürü Salih Türkmen, Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilcisi Tacettin Coruk ile Eğitime Destek Platformu ve Sulusaray Milli İrade Platformu Temsilcisi Naim Güler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sulusaray, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Kılıç'tan TOGÜ Rektörü'ne Ziyaret - Son Dakika

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