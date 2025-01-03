Başkan Köse, Giresun Sanayispor'un Antrenmanını Ziyaret Etti

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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Türkiye Kadınlar Futbol 1. Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Giresun Sanayispor'u son antrenmanında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Fuat Köse, son haftalarda önemli bir galibiyet serisi yakalayan Giresun Sanayispor'un son antrenmanını takip etti.

Antrenman öncesinde takıma hitaben konuşan Başkan Köse, Sanayispor'u yakından takip ettiğini ve oyuncuların performanslarını çok beğendiğini dile getirdi. Başkan Köse, "Bu sezon çok farklısınız. Hedefe ulaşacağınıza cani gönülden inanıyorum. Önümüzdeki müsabakalar için başarılar diliyorum. Tüm Giresun arkanızda" dedi.

Köse, yöneticilerden takımın son durumu hakkında da bilgi aldı.

Sanayispor, 5 Ocak 2025 Pazar günü deplasmanda Gaziantep Gazikent ile karşılaşacak.