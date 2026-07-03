Başkan Kul\'dan Ertan\'a Ziyaret

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti Terme İlçe Başkanlığına atanan Mümin Osman Ertan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti Terme İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen ziyarette teşkilat çalışmaları, Terme'ye yönelik hizmetler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Kul, görevine başlayan Ertan'a başarı dileğinde bulunarak, Terme'ye yönelik hizmetlerin birlik ve beraberlik içinde sürdürüleceğini belirtti.
Ertan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Terme'ye hizmette uyum, koordinasyon ve ortak akıl anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
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