Başkan Kul\'dan Unutulmaz Doğum Günü Kutlaması

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, epilepsi hastası ve engelli Mehmet Mutlu'nun 52. yaş gününü kutladı.

Kul, daha önce doğum günü kutlamadığını öğrendiği Özyurt Mahallesi'nde ikamet eden epilepsi hastası ve engelli Mehmet Mutlu doğum günü sürprizi yaptı.

Mutlu için düzenlenen kutlamaya, AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Emine Ocak Durucu, belediye yetkilileri ve Mehmet Mutlu'nun yakınları katıldı.

Hayatında ilk kez doğum günü kutlamanın mutluluğunu yaşayan Mehmet Mutlu, alkışlar eşliğinde dilek dileyip mumları üfledi.

Başkan Kul, Mutlu'nun yeni yaşının hayırlı olmasını temenni ederek, "Belediye olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Özellikle özel ilgiye ve sevgiye ihtiyaç duyan kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olmak bizim için en büyük onurdur. Mehmet Mutlu kardeşimizin hayatına dokunabilmek, onun ilk doğum günü sevincini yaşatabilmek bizim için çok değerli. Engellilerimiz bize emanet. Sizler için yapamayacağımız şey yok. Yeter ki sizin yüzünüz gülsün. Bu tür etkinliklerle toplumsal farkındalığı artırmayı ve her bireyin kendini değerli hissettiği bir Terme inşa etmeyi hedefliyoruz. Mehmet Mutlu kardeşimize sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice yaşlar diliyoruz." dedi.