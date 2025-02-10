Başkan Mirza, Muhtarlarla Mahalle İhtiyaçlarını Değerlendirdi - Son Dakika
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Başkan Mirza, Muhtarlarla Mahalle İhtiyaçlarını Değerlendirdi

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçlarını ve projeleri görüşerek, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak çözümler geliştireceklerini açıkladı.

10.02.2025 16:11  Güncelleme: 17:56
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(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçlarını ve devam eden projeleri değerlendirdi. Toplantıda muhtarların istek ve talepleri dinleyen Başkan Mirza, mahallelerde yapılması planlanan çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, Belediye Başkan Yardımcıları Cemal Adıgüzel ve Niyazi Yeloğlu ile birlikte merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarların istek ve talepleri dinleyen Başkan Mirza, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını belirleyerek çözüm odaklı bir yaklaşımla hareket edeceklerini vurguladı. Vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerin hız kesmeden devam edeceğini belirten Başkan Dursun Mirza, "Muhtarlarımız mahallelerimizin sesi ve belediyemizle vatandaşlarımız arasında önemli bir köprü görevi görüyor. Onların talepleri doğrultusunda mahallelerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda yol, park ve sosyal donatı alanları gibi birçok konuda yapılan çalışmalar ele alınırken, muhtarların önerileri doğrultusunda yeni projelerin de hayata geçirilmesi planlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Mirza, Muhtarlarla Mahalle İhtiyaçlarını Değerlendirdi - Son Dakika

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