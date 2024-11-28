Başkan Mutlu, Öğretmenler Günü'nde Eğitimde Fırsat Eşitliğine Vurgu Yaptı - Son Dakika
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Başkan Mutlu, Öğretmenler Günü'nde Eğitimde Fırsat Eşitliğine Vurgu Yaptı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle bir araya geldi ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hizmet verdiklerini vurguladı. Başkan Mutlu, çalışmalarıyla çocukların hayatında unutulmaz izler bırakmalarını istedi.

28.11.2024 14:11
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(İZMİR) - Öğretmenler Günü dolayısıyla belediyenin spor ve kültür sanat kurslarının yanı sıra ücretsiz okul öncesi eğitim veren Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nin öğretmenleriyle bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Sizlerin varlığı bizleri çok daha güçlü ve başarılı kılıyor. Hepinize emeğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediyenin spor ve kültür sanat kurslarının yanı sıra ücretsiz okul öncesi eğitim veren Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nin öğretmenleriyle bir araya geldi. Çınarlı Rekreasyon Alanı'nda gerçekleşen keyifli anların yaşandığı buluşmada Başkan Mutlu, eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hizmet ürettiklerini dile getirerek tüm öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"Kendilerini öteki hissetmemelerini sağlayın"

Kurs merkezleri ve Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nin vatandaştan büyük memnuniyet topladığını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Mutlu, "Yakın zamanda göreve başlayan öğretmenlerimiz de bugün burada. Kendilerine aramıza hoş geldiniz demek istiyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum, gerçekten çok iyi işler yapıyorsunuz. El birliğiyle daha farklı, halka dokunan, yeni nesil öğretmenlik anlayışıyla yol almak istiyoruz. Sizler de bunun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Konak dezavantajlı bir bölge. Bizim desteğimize çok istekle karşılık veren mahallelerimiz var. Sizlerden istediğimiz kalan 4,5 yılda olabildiğince çok aileye ve çocuğa dokunmanız. Onların hayatında unutulmaz izler bırakmanız. Özellikle spor ve diğer alanlarda çocuklarımızın kendini öteki hissetmemesini sağlamanızı rica ediyorum. Onların her mahallede ne varsa aynı etkinliklerden ve eğitimden hiç eksiksiz yararlanması en büyük hedefimiz" dedi.

"Bizimle olduğunuz için çok mutluyuz"

Öğretmenlere emek ve katkılarından dolayı teşekkür eden Başkan Mutlu, "Her konudaki talebinize olanaklarımız ölçüsünde çözüm bulacağımıza inanmanızı rica ediyorum. Bizimle olduğunuz için çok mutluyuz. Belediyecilik bir ekip işi. Tek başına bir belediye başkanının ya da bir grup yöneticinin yapabileceği bir iş değil. Herkesin işini iyi yapması ve halkı dert etmesi gerekiyor. Sizlerin varlığı bizleri çok daha güçlü ve başarılı kılıyor. Hepinize emeğiniz için teşekkür ediyorum. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Mutlu, Öğretmenler Günü'nde Eğitimde Fırsat Eşitliğine Vurgu Yaptı - Son Dakika

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