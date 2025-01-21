Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nda Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

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(AYDIN)- Mobil Ofis Hizmet Aracı ile yaptığı ziyaretleri sürdüren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in son durağı, Soğucak ve Caferli mahalleleri oldu. İlk döneminde olduğu gibi ikinci döneminde de tüm mahallelere eşit ve kaliteli hizmet götürmek için çalıştıklarını dile getiren Başkan Günel, "Soğucak alt ve üstyapısıyla kentimize yakışır bir gelişim gösterecek" dedi.

Kuşadası'nın farklı bölgelerinde hemşehrileri ile buluşmayı sürdüren Belediye Başkanı Ömer Günel, ilk olarak Soğucak mahallesini ziyaret etti. Ziyarete, CHP Kuşadası İlçe Örgütü yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve Soğucak mahallesi muhtarı Reyhan Yanan da eşlik etti. Başkan Ömer Günel, meydanda bulunan köy kahvesinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Ziyarette Başkan Günel, bölge sakinlerine 5 yılda Kuşadası'nda gerçekleştirdikleri alt ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi verdi.

"Yol yapım çalışmalarımız planlama dahilinde devam edecek"

Soğucak'ın nüfusu hızla artan bölgelerin başında geldiğini ifade eden Başkan Günel, "İlk beş yılımızda Soğucak'a 36 milyon 375 bin TL yatırımla yaklaşık 14 kilometre yeni yol kazandırdık. Yol yapım çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de yaptığımız planlama dahilinde devam edecek. Soğucak alt ve üstyapısıyla kentimize yakışır bir gelişim gösterecek" dedi.

Sokak hayvanlarına gösterilen özen ve hassasiyet nedeniyle Başkan Ömer Günel'e teşekkür eden Soğucak mahallesi sakinleri, Başkan Günel'den bir de Arya AŞ. tarafından işletilecek bir kafeterya talebinde bulundu.

Köy kahvesi ve mahalle muhtarlığı yenilenecek

Başkan Ömer Günel'in Soğucak'tan sonraki durağı Caferli mahallesi oldu. Caferli mahallesi muhtarı İsmail Arı'nın da katıldığı ziyarette Başkan Günel vatandaşlarla köy kahvesinde oturup sohbet etti. Caferli'nin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Günel, kısa süre içerisinde mahalle muhtarlığı ile köy kahvesinin bulunduğu binayı bölgenin doğal ve yerel dokusuna uygun olarak yenileyeceklerinin müjdesini verdi.