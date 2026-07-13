Gülnar Belediye Başkanı'ndan 15 Temmuz Mesajı

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve milletin kararlı duruşuyla bertaraf edildiğini belirtti.

Vatandaşların, 15 Temmuz'da demokrasiye ve vatana sahip çıktığını kaydeden Önge, "Aziz milletimizin yazdığı şanlı destanın 10. yıl dönümündeyiz. Bu anlamlı günde canlarını vatanımız uğruna feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.