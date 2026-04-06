Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Şenlik Mahallesi Sakinlerini Dinledi

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Şenlik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve önerileri dinledi.

Başkan Özarslan, Şenlik Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette vatandaşların dile getirdiği görüş ve önerileri dinleyen Özarslan, ilçeyi ortak akılla yönetmeye, her fırsatta hemşehrileriyle bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti.

Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şenlik Mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya geldik, dert dinledik, beraber çözüm ürettik. Misafirperverlikleri ve içten sohbetleri için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.