Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Hasanağa Mahallesi Sakinleri ile Bir Araya Geldi
Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Hasanağa Mahallesi Sakinleri ile Bir Araya Geldi

09.01.2026 10:51  Güncelleme: 11:53
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Hasanağa Mahallesi'nde tarım arazilerinin korunması ve kooperatifleşmenin önemi üzerine bir toplantı düzenledi. Özdemir, gençlerin köylerinde kazanmalarını sağlamak için kooperatifleşmeye yönelmeleri gerektiğini ifade etti.

(BURSA)- Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Hasanağa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Tarım arazilerinin üzerindeki yapılaşma baskısına dikkat çeken Başkan Özdemir, üreticilere kooperatifleşme çağrısında bulundu. Özdemir, "Siz kooperatif kurun, ürünlerinizi buraya verin. Satışını biz üstlenelim. Gençlerimiz asgari ücret için kente göç etmesin, toprağında kazansın" dedi.

Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Şadi Başkan Mahallende Söz Sende" buluşmaları kapsamda Hasanağa Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.  Program öncesi Özdemir, Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu ve Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun ile görüştü. Belediye Başkan Yardımcıları, Başkan Özdemir'in eşi Nuray Özdemir ve çok sayıda mahalle sakininin katılımıyla gerçekleşen buluşmada Hasanağa'nın altyapı, ulaşım ve imar sorunları masaya yatırıldı. Özdemir, mahalle sakinlerine tarım alanlarının korunması ve kırsal kalkınma vurgusu yaptı.

"Bu topraklara sahip çıkmak zorundayız"

Hasanağa'nın Bursa'nın en kıymetli ve hızlı gelişen bölgelerinden biri olduğunu belirten Başkan Özdemir, bölgedeki tarım arazileri üzerindeki imar ve satış baskısına dikkat çekti. Arazilerin elden çıkarılmasının gelecek kuşakları zor durumda bırakacağını vurgulayan Özdemir, "Ekonomik koşulların zorluğunu biliyoruz. Topraklarınızı satarsanız, 3-4 kuşak sonra çocuklarınız başkalarına hizmet eder hale gelir. Bu topraklar sizi ve bizleri yüzyıllardır besliyor. Hasanağa enginarı gibi tescilli, marka bir ürününüz var. Dünyada gıda krizinin konuşulduğu bir dönemde bu topraklara sahip çıkmak zorundayız" dedi.

"Kooperatifleşin diyoruz"

Üreticinin kazanması ve tarımın sürdürülebilir olması için en doğru modelin kooperatifleşme olduğunu ifade eden Özdemir, Nilüfer Belediyesi olarak bu sürece tam destek vereceklerini açıkladı. Çiftçiye, "Birlikte hareket edin" çağrısında bulunan Başkan Özdemir, "Kooperatifleşin diyoruz. Siz ürettiğinizi kooperatife verin, biz satışını üstlenelim. Ne üretirseniz alalım; İstanbul ve Eskişehir gibi büyükşehir belediyeleriyle kurduğumuz ağ üzerinden pazarlayalım. Üretici, 'Malım elimde kalır mı?' endişesi taşımasın" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında tersine göç konusuna da değinen Başkan Özdemir, gençlerin tarımdan uzaklaşarak kent merkezlerinde düşük ücretlerle çalışmak zorunda kaldığını hatırlattı. Tarımın yeniden cazip hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Gençlerimiz şehirde asgari ücretle, sigortalı bir iş umuduyla çalışıyor. Ancak buradaki potansiyel doğru değerlendirilirse, toprağından elde edeceği gelir çok daha yüksek olabilir. Sigorta ve gelecek kaygısını kooperatif çatısı altında çözebiliriz. Gençlere, kendi topraklarında kazanabilecekleri bir model sunarsak onları köye, üretime geri döndürebiliriz" dedi.

Toplantıda Nilüfer Belediyesi'nin Hasanağa Mahallesi'nde sürdürdüğü yatırımlar hakkında bilgi veren Özdemir, ilerleyen dönemde kapalı pazar alanı, meydan düzenlemesi, düğün salonu ve sosyal tesis alanını da hayata geçirmek istediklerini söyledi. Başkan Özdemir buluşmada, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek, çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Hasanağa Mahallesi, Yerel Haberler, Şadi Özdemir, Belediye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

