Başkan Özen\'den Anneler Günü Kutlaması

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Anneler Günü dolayısıyla semt pazarında alışveriş yapan kadınlara çiçek verdi.
Başkan Özen, İslam Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret etti.
Pazar alanında vatandaşlarla sohbet eden Özen, alışverişe gelen kadınlara çiçek vererek Anneler Günü'nü kutladı.
Başkan Özen, ailenin temel direğini oluşturan annelere sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.
