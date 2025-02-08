Başkan Savaş Çocuklarla Kar Eğlencesinde

Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, çocukların kar sevincine eşlik etti.
Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede çocuklar, kar topu oynayarak, kızak ve poşeterle kayarak eğlendi.
Belediye Başkanı Savaş da çocukların kar sevincine ortak oldu.
Savaş, çocukların karın tadını çıkardığını belirterek, "Biz de bu eğlenceli dakikalara ortak olduk. Onlarla kar topu oynadık, kayarak vakit geçirdik." dedi.
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