ÇBK Mersin'in Başarısı ve Destek Mesajları

Başkan Seçer, takımı tebrik ederek güçlü rakibe karşı elde edilen galibiyetin önemini vurguladı. Takımın ülke ve şehir adını duyurduğu için teşekkür eden Seçer, bu başarının kent için büyük bir zenginlik olduğunu ifade etti.

ÇBK Mersin'in başarılara alışık bir takım olduğunu belirten Seçer, EuroCup şampiyonluğunun farklı bir seviye oluşturduğunu ve gelecekte daha iyi başarılara imza atılacağına inandığını söyledi. Ayrıca, maçtaki seyirci desteğinin önemine değinerek, salonun doluluğunun ve enerjisinin oyunculara yansıdığını aktardı.

Seçer, kente değer katan ÇBK Mersin'e her zaman destek olacağını vurguladı. Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen, Büyükşehir Belediyesi'nin spora büyük destek verdiğini ve şehir adına yapılan katkılardan dolayı teşekkür etti.

Asbaşkan Ali Adalıoğlu, kulübün 10 yılda büyük bir aile haline geldiğini ve uluslararası başarılar elde ettiğini belirterek, Anadolu'dan çıkan bir kent takımı olarak bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Mersin'in artık bir basketbol kenti olduğunu vurguladı ve Seçer'in desteğine teşekkür etti.

Kaptan Asena Yalçın, kent adına teşekkür ederek, takıma verilen desteklerin ortada olduğunu ve kente daha çok kupa getireceklerine söz verdi. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.