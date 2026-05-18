Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den 19 Mayıs Mesajı: "Cumhuriyet Gençlerin Özgür Düşüncesiyle Yükselecektir"

18.05.2026 17:59  Güncelleme: 19:49
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Mayıs mesajında Cumhuriyet'in gençlerin enerjisi, cesareti ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını vurguladı.

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyet ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacak ve yükselecektir" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin önemine ve Cumhuriyet'in kazanımlarına değinen Başkan Seçer, yerel yönetim olarak gençlerin eğitim, kültür ve spor alanlarında önünü açmaya yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Mersin'de genç odaklı belediyecilik vizyonunu ön planda tuttuklarını ifade eden ve 19 Mayıs ruhunun taşıdığı sorumluluğu hatırlatan Başkan Vahap Seçer, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"19 MAYIS UMUDUN ANADOLU'DAN DALGA DALGA BÜYÜDÜĞÜ GÜNDÜR"

"Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a attığı o ilk adım, karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlığa adanmış bir halkın yüreğinde yanan Kuvayı Milliye ateşinin başlangıcıdır. 19 Mayıs, umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik Cumhuriyet'in temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, Cumhuriyet'in yarınları yine gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir. Bugün güçlü bir demokrasi ve aydınlık yarınlar için ülkemizin en büyük ihtiyacı; düşünen, sorgulayan, üreten ve bilimin ışığında yürüyen gençlerin önünü açmaktır. Bizler, hiçbir gencin eğitimden, adaletten ve gelecek hayallerinden kopmadığı bir ülke için azimle çalışıyoruz."

"GENÇLERİN EKONOMİK NEDENLERLE HAYALLERİNDEN VAZGEÇMEDİĞİ BİR KENT İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne; gençlerin eğitim hakkına eşit koşullarda erişebildiği, hiçbir gencin sosyal ve ekonomik nedenlerle hayallerinden vazgeçmek zorunda kalmadığı bir kent yaşamını güçlendirmeyi öncelikli sorumluluğumuz kabul ettik. Kültür ve sanatın birleştirici ikliminde büyüyen, sporla güçlenen ve fikirlerini özgürce ifade edebilen gençlerin olduğu bir Mersin için çalışmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki; Cumhuriyet ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacak ve yükselecektir.

Bugün bizlere düşen görev, 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik Cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor; tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: ANKA

