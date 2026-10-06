Başkan Seçer, tutuklanmasının ardından Mersin'in iradesine müdahaleyi kabul etmedi - Son Dakika
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Başkan Seçer, tutuklanmasının ardından Mersin'in iradesine müdahaleyi kabul etmedi

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Başkan Seçer, tutuklanmasının ardından Mersin\'in iradesine müdahaleyi kabul etmedi
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tutuklanmasının ardından ilk açıklamasında kararın yalnızca şahsına değil, 31 Mart'ta Mersin halkının iradesine yönelik olduğunu belirtti. Seçer, haklılığını hukuk önünde savunacağını ve Mersin'in sahipsiz olmadığını söyledi.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tutuklanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, kararın yalnızca şahsına değil, 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan Mersin halkının iradesine yönelik olduğunu ifade etti. Seçer, "Haklılığımızı hukuk önünde sonuna kadar savunacağız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tutuklanmasının ardından ilk mesajını paylaştı. Seçer, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yalnızca şahsıma değil, 31 Mart'ta sandıkta ortaya çıkan Mersin halkının iradesine de ağır bir müdahalede bulunulmuştur. Mersin'in iradesine yapılan bu müdahaleyi kabul etmiyorum. Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı bu kentin demokratik iradesi yok sayılamaz; Mersin'in geleceği, halkın özgür iradesinin dışında şekillendirilemez.

Sizlerin iradesiyle üstlendiğim bu görevi, 2019 yılından bu yana büyük bir sorumluluk ve onurla taşıyorum. Bugün bulunduğum yer, Mersin'e olan sorumluluğumu da sizlere verdiğim sözü de değiştiremez. Biz hukuka, adalete ve milletimizin vicdanına inanıyoruz. Başımız dik, vicdanımız rahat. Haklılığımızı hukuk önünde sonuna kadar savunacağız. Hemşehrilerim şunu bilsin: Mersin sahipsiz değildir. Mersin Büyükşehir Belediyesi görevinin başındadır."

Kaynak: ANKA
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