Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek, Kurşunlu Han'da Atölye Eğitmenleriyle Buluştu - Son Dakika
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Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek, Kurşunlu Han'da Atölye Eğitmenleriyle Buluştu

20.07.2026 12:46  Güncelleme: 13:36
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Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Kurşunlu Han'da atölye eğitmenleriyle bir araya gelerek kültür-sanat projelerini değerlendirdi.

(MANİSA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Kurşunlu Han'da görev yapan atölye eğitmenleriyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Kurşunlu Han'da resim, heykel, çini, ahşap oymacılığı ve el sanatları başta olmak üzere birçok sanat dalında eğitim veren eğitmenlerle bir araya gelen Başkan Şimşek, belediye tarafından yürütülen atölye çalışmaları ile gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programa Belediye Başkan Yardımcıları Emre Halil Esenkaya ve Mümin Yılmaz da katıldı.

Programda eğitmenlerin görüş ve önerilerini dinleyen Şimşek, Kurşunlu Han'ın kültür ve sanat alanında Manisa'nın önemli buluşma noktalarından biri haline gelmesi için yürütülen çalışmaların ortak akıl anlayışıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Vatandaşların sanata erişimini artırmaya yönelik projelerin önemine dikkati çeken Şimşek, Kurşunlu Han'ın her yaştan vatandaşın faydalanabileceği yaşayan bir kültür ve sanat merkezi olması hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Programda, mevcut atölye faaliyetlerinin geliştirilmesi, yeni eğitim programlarının planlanması ve Kurşunlu Han'ın kültürel cazibesini artıracak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şehzadeler Belediye Başkanı Şimşek, Kurşunlu Han'da Atölye Eğitmenleriyle Buluştu - Son Dakika

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