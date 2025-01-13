Başkan Sopacı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

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Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sopacı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım" fotoğrafını oylayan Sopacı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş" fotoğrafını seçti.

Sopacı, "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını tercih etti.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirten Başkan Sopacı, "Fotoğrafların her biri çok kıymetli ve anlamlıydı. Mecburen bir tanesini seçmek zorundaydık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Anadolu Ajansına çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.