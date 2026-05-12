Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Halk Günü'nde Vatandaşları Dinliyor

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, vatandaşların talep ve görüşlerinin hızlı şekilde alınarak çözüme kavuşması için düzenlenen Halk Günü'nde vatandaşları dinliyor.

Halk Günü'nde muhtarlar, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üniversite öğrencileri başta olmak üzere halkın her kesiminden konuklarını ağırlayan Başkan Subaşı, gelen taleplerin hızlı şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlıyor.

Vatandaşların taleplerini not alarak ilgili birimlere ileten Subaşı, Halk Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Halk Günü buluşmamızda vatandaşlarımızla bir araya gelerek talep, öneri ve düşüncelerini dinledik. Bilecik'i; halkımızın sesine kulak veren, ortak aklı büyüten ve dayanışmayı esas alan bir anlayışla yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da taleplerini hızlı şekilde iletmekten duydukları memnuniyeti belirterek, Subaşı'na teşekkür etti.