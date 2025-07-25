Başkan Topal, Yaz Kur\'an Kurslarını Ziyaret Etti

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, yaz Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti.

Topal, ilçede açılan bazı yaz Kur'an kurslarını İlçe Müftüsü Kemal Menceloğlu ile ziyaret ederek, öğretici ve öğrencilerle bir araya geldi.

Topal, "Dinimizi öğrenen pırıl pırıl nesillerle gurur duyuyorum. Kurslarımızdan 4'ünü İlçe Müftümüz ile ziyaret ederek, Kur'an bülbülleri ve onları eğiten değerli hocalarımızla sohbet ettik. İlim, irfan ve ahlak ile dinimizi ve kutsal kitabımızı öğrenen çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Allah zihin açıklığı versin, başarıları daim olsun." dedi.

Topal, kurslardaki öğrencilere hediyeler verdi.