İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Tıp Bayramı'nı Kutladı: "Bu Mesleğin Üyesi Olmak Benim İçin Büyük Bir Onur"

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Eşrefpaşa Hastanesi'nde görev yapan meslektaşları ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek sohbet etti. Tugay, hekimlik mesleğinin bir onur, Eşrefpaşa Hastanesi'nin ise İzmir için büyük bir şans olduğunu vurgulayarak, "Böyle değerli bir hastanenin, böyle güzel bir hekim kadrosunun aynı zamanda bir üst yöneticisi olarak İzmir halkı adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Türkiye'nin ilk ve tek belediye hastanesi, 118 yıllık Eşrefpaşa Hastanesi'ni ziyaret etti. Aynı zamanda bir hekim olan Başkan Tugay, burada meslektaşları, sağlık çalışanları ve hastane personeli ile selamlaşarak bayramlarını kutladı, hastaneye tedavi olmaya gelen yurttaşlarla sohbet etti.

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram'a çiçek takdim eden Başkan Tugay, hastane ziyareti sırasında bir sürprizle de karşılaştı. İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Metin Atak, hastanede işaret dili tercümanlığı hizmetinin başlaması nedeniyle Başkan Tugay'a tüm işitme engelli yurttaşlar adına çiçek verdi. Tugay, ziyaret kapsamında hastanenin hekimleri ve sağlık çalışanlarıyla da bir araya geldi. Başkan Tugay, hem meslek hayatı hem de belediye başkanlığına ilişkin meslektaşları ile sohbet etti.

Ziyarette, 1972'de Eşrefpaşa Hastanesi'nde doğan ve yine Eşrefpaşa Hastanesi'nde üroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Ural Hamurcu'ya, Eşrefpaşa Hastanesi'nde en uzun süre görev yapan doktorlara ve hastanedeki en genç hekimlere çiçek takdim edildi. Başkan Tugay, ziyareti sırasında Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün imzalarını taşıyan, Alman başhemşire Margot Konrat'ın Eşrefpaşa Hastanesi'nde çalışma iznine dair farklı yıllara ait iki belgeyi de inceledi.

"İnsanların hasta olmaması için çalışmamız gerekiyor"

Ziyarette hekimler ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız takdir edilesi bir iş yapıyor. İnsanların zor zamanlarında onlara rehberlik ediyor ve hayata tekrar bağlanmalarını sağlıyorlar. Böyle bir mesleğin üyesi olmak benim için büyük bir onur. Bu onuru taşımak lazım" dedi.

Sağlık sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tugay, "Ülkemizin sağlık sistemini yönetenler, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının değerini yeterince bilmiyor gibi görünüyor. Burada çok üzülen, yıpranan insanlar, ne kadar yara alsalar da ayağa kalkıp işlerine devam ediyor. Sağlık sorunu, ülkemizin en büyük sorunlarından biri. Gittikçe sağlıksızlaşan bir toplumumuz var. İnsanların hasta olmaması için çalışmamız gerekiyor. Koruyucu hekimlik ve toplum sağlığı hizmeti çok önemli" diye konuştu.

"Bu hastane büyük şans"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir hastaneye sahip olmasının büyük bir şans olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, "Bu hastane en çok da İzmir halkı için bir şans. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak böyle değerli bir hastanenin, böyle güzel bir hekim kadrosunun aynı zamanda bir üst yöneticisi olarak İzmir halkı adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Tıp Bayramı'nız kutlu olsun. Hepiniz iyi ki varsınız" dedi.

"Size güveniyorum"

Eşrefpaşa Hastanesi'nin ek hizmet binasının bu sene içinde tamamlanacağını ifade eden Başkan Tugay, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram'ın "Hastaneden beklentileriniz nedir?" sorusuna karşılık diyabetik yara bakımı, aile planlaması, koruyucu hekimlik çalışmaları gibi alanlarda daha fazla hizmet verilmesini istediğini belirtti. Tugay, "Taramaları daha çok yapalım, diyabet farkındalık merkezlerini yaygınlaştıralım. Ben sizlere güveniyorum. İnsanlara iyi sağlık hizmeti verelim. Burada bulunduğum süre içinde ben bunun güvencesiyim" dedi.

Hekimlerle samimi sohbet

Hekimlik dönemine dair meslektaşlarının sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, cerrahiyi severek yaptığını belirterek, "Ameliyatta her şeyin yolunda gittiği son aşamadaki duyguyu gerçekten özledim. Ameliyat ettiğim tüm hastaların pansumanını da kendim yapardım. Pansuman sırasında hasta ile sohbet etmek çok keyifliydi; o anlar insan olarak çok hoştu. Belediye başkanlığında da bu insani duyguları farklı bir boyutuyla yaşıyorsunuz. 4,5 milyonluk bu şehirde 4,5 milyon hikaye var. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hep daha iyisi için devam etmek lazım. Hiçbir belediye başkanı tek başına iyi olamaz; ancak çalışma arkadaşlarıyla aynı hissi paylaşırsa başarılı olur" dedi.

Ziyaretin ardından Başkan Tugay ve Eşrefpaşa Hastanesi hekimleri ile sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı anısına fotoğraf çektirdi.