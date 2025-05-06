Başkan Tugay'dan Hemşehri İletişim Merkezi'ne Ziyaret - Son Dakika
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Başkan Tugay'dan Hemşehri İletişim Merkezi'ne Ziyaret

Başkan Tugay\'dan Hemşehri İletişim Merkezi\'ne Ziyaret

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hemşehri İletişim Merkezi'ni ziyaret ederek personeline teşekkür etti. Tugay, merkezi İzmirli yurttaşlarla belediye arasında önemli bir köprü olarak tanımladı ve yapılan işin değerine vurgu yaptı.

06.05.2025 10:49
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hemşehri İletişim Merkezi'ni (HİM) ziyaret ederek merkezde görevli personelle bir araya geldi. HİM personelinin yaptığı işin çok değerli olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, "İzmir, gurur duyulası bir şehir. Bu işler takdir edilmesi gereken işler" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmirli yurttaşlar arasında bir köprü konumunda olan Hemşehri İletişim Merkezi, hızlı ve güvenilir iletişim kurarak vatandaşların sorun, görüş ve taleplerine çözüm sunuyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmirlilerin bir tıkla ya da bir telefonla ulaşabileceği önemli bir ağı yöneten HİM'i ziyaret ederek merkez personeliyle buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay'ın da katıldığı ziyarette Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Eylem Başar Yıldırım'dan merkez hakkında bilgi alan Başkan Tugay, HİM personeline emeklerinden ötürü teşekkür etti.

"Yaptığınız iş çok değerli"

Alo 153'ün çağrılarını alan ve İzmirlilere belediyenin tüm hizmetleriyle ilgili bilgi ve yardım sunan Çağrı Merkezi Şefliği Çağrı Merkezi Birimi ile bir araya gelen Başkan Tugay, "Yaptığınız iş çok değerli. Sizin şu anda belediye başkanınız olan ama aslında kendisini sizin çalışma arkadaşınız olarak gören biriyim ve her türlü sorununuzda, sıkıntınızda her zaman elimden geleni yapmaya hazırım. Yaptığınız işin sonunda pek çok insan birçok sorununu çözüyor. Siz buna aracılık ediyorsunuz. Keşke insanlar sizin o güzel, gülümseyen yüzlerinizi ayrı ayrı görebilse. Emin olun, yardımcı olduğunuz insanlar sizin için çok güzel dileklerde bulunuyordur. İçiniz rahat olsun, sizi seven bir belediye başkanınız var. İnşallah daha keyifli, daha güzel zamanlar geçirelim diye de elimden geleni yapacağım. Size yürekten teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" diye konuştu. Ziyarette, Çağrı Merkezi Birimi'nin günde üç bin civarında çağrı aldığı ifade edildi.

"Sizlere borçluyuz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri arasında iletişim sağlayan Çağrı Merkezi Şefliği Santral Birimi ile de bir araya gelen Başkan Tugay'ın bir sonraki durağı ise vatandaşların sosyal medya ve Whatsapp üzerinden yaptığı çağrılara yanıt veren ve ilgili birimlere yönlendiren Sosyal Medya Şefliği oldu. Başkan Tugay, "İzmir, gurur duyulası bir şehir. Bu işler takdir edilmesi gereken işler. Sıkıntılar arasında çok güzel işler yapıyoruz. Sizin de bu katkınız değerli. Lütfen hep beraber mümkün olanın en iyisini yapmaya çalışmaya devam edelim. Birbirimize her zaman destek olalım, bunu dayanışma içinde yapalım. İzmir'in çok güzel hikayeleri var. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak birbirini seven, dayanışma içinde olan, İzmir'e hizmet etmeyi sadece bir iş olarak değil, aynı zamanda sevgiyle yaptığı bir çalışma olarak gören insanlar olalım istiyorum. Göreve geldiğim günle bugün arasında bir fark olduğunu görüyorum. İnsanlar da görüyor. Biz bunu sizlere borçluyuz. Bunun için sizlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bayram dönemlerinde çağrı sayısı üç bine ulaşıyor

Başkan Tugay, Sosyal Yardımlar Hattı ekibini de ziyaret ederek personelle sohbet etti. Hattın günde yaklaşık bin çağrı aldığı, bayram dönemlerinde çağrı sayısının üç bine ulaştığı belirtildi. Başkan Tugay ayrıca Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Eğitim ve Koordinasyon Birimi'nde verilen doğru nefes teknikleri ve omurga sağlığı eğitimlerine katılım sağlayarak eğitim alan personelle sohbet etti. Başkan Tugay, ziyaret sonunda HİM personeli ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Tugay'dan Hemşehri İletişim Merkezi'ne Ziyaret - Son Dakika

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