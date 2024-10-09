Başkan Turgut, Çamlıca Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

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(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, mahalle ziyaretleri kapsamında Çamlıca Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve sıkıntılarını dinledi.

Çamlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Başkan Turgut, sorunları yerinde görmenin ve dinlemenin önemine işaret etti. Silifke için gece gündüz çalıştıklarını belirten Turgut, mahalle esnafını da ziyaret ederek, kolaylıklar diledi.

Çamlıca Mahallesi sakinlerine belediye hizmetleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Turgut, şöyle konuştu:

"Silifke'mizin, Mersin'in büyük bir değeri olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Silifke, sadece Mersin için değil, ülkemiz için de çok önemli bir konuma sahip. Bir yandan projelerimizi hayata geçirirken diğer yandan da vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Talep ve sıkıntıları yerinde tespit ediyor, birinci ağızdan dinliyoruz. Bunu çok önemsiyorum. Silifke'de yüzü halka dönük bir yönetim ve belediye var. Şehrimizi, vatandaşlarımızla beraber yönetiyoruz. Bu anlayışla Çamlıca Mahallemizin eksikliklerini, vatandaşlarımızın taleplerini bir bir not aldık. Yerinde ve zamanında çözüm üretip, çalışmalarımızı tamamlayacağız.

Kentimizde ortak aklı tam manasıyla hayata geçiriyoruz. Bu yönetim şekli ile sorunlarımızı bir bir çözüyoruz. Her şeyi ben bilirim ben yaparımla olmaz. Kentimizi hep birlikte güzelleştiriyor, hep birlikte hizmet ediyoruz. İlçemizin yaşanabilir ve mutlu insanların yaşadığı bir kent olması adına gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz olamaz."