Başkan Turgut, Çamlıca Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Turgut, Çamlıca Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, mahalle ziyaretleri kapsamında Çamlıca Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi. Başkan, sorunları yerinde çözme ve vatandaşlarla birlikte çalışma vurgusu yaptı.

09.10.2024 10:28  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN)- Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, mahalle ziyaretleri kapsamında Çamlıca Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve sıkıntılarını dinledi.

Çamlıca Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Başkan Turgut, sorunları yerinde görmenin ve dinlemenin önemine işaret etti. Silifke için gece gündüz çalıştıklarını belirten Turgut, mahalle esnafını da ziyaret ederek, kolaylıklar diledi.

Çamlıca Mahallesi sakinlerine belediye hizmetleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Turgut, şöyle konuştu:

"Silifke'mizin, Mersin'in büyük bir değeri olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Silifke, sadece Mersin için değil, ülkemiz için de çok önemli bir konuma sahip. Bir yandan projelerimizi hayata geçirirken diğer yandan da vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Talep ve sıkıntıları yerinde tespit ediyor, birinci ağızdan dinliyoruz. Bunu çok önemsiyorum. Silifke'de yüzü halka dönük bir yönetim ve belediye var. Şehrimizi, vatandaşlarımızla beraber yönetiyoruz. Bu anlayışla Çamlıca Mahallemizin eksikliklerini, vatandaşlarımızın taleplerini bir bir not aldık. Yerinde ve zamanında çözüm üretip, çalışmalarımızı tamamlayacağız.

Kentimizde ortak aklı tam manasıyla hayata geçiriyoruz. Bu yönetim şekli ile sorunlarımızı bir bir çözüyoruz. Her şeyi ben bilirim ben yaparımla olmaz. Kentimizi hep birlikte güzelleştiriyor, hep birlikte hizmet ediyoruz. İlçemizin yaşanabilir ve mutlu insanların yaşadığı bir kent olması adına gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz olamaz."

Kaynak: ANKA

Çamlıca Mahallesi, Mustafa Turgut, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Silifke, Çamlıca, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Turgut, Çamlıca Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
10:33 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
16:09 TBMM’de kapalı İsrail oturumu TBMM'de kapalı İsrail oturumu
15:39 Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste
15:23 Çin Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
15:16 90’lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo’yu görenler tanıyamıyor 90'lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo'yu görenler tanıyamıyor
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:59 Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi
14:58 Görüntüleri izlerken utandık Bunun adı yardım değil hakaret Görüntüleri izlerken utandık! Bunun adı yardım değil hakaret
14:57 Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor
14:43 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 11:37:44. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Turgut, Çamlıca Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.