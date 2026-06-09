Eskişehir Belediye Başkanı Ünlüce'den 93 Yaşındaki Fadime Teyzeye Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
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Eskişehir Belediye Başkanı Ünlüce'den 93 Yaşındaki Fadime Teyzeye Anlamlı Ziyaret

09.06.2026 13:38  Güncelleme: 14:35
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, mahalle buluşmaları kapsamında Şirintepe Mahallesi'nde 93 yaşındaki Fadime İpler'i evinde ziyaret ederek hayır duasını aldı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, mahalle buluşmaları kapsamında Şirintepe Mahallesi'nin en kıdemli sakinlerinden biri olan 93 yaşındaki Fadime İpler'i evinde ziyaret etti.

Şirintepe Mahallesi'nde gerçekleşen ziyarette Başkan Ünlüce'ye Mahalle Muhtarı Ali Tıkız da eşlik etti. Fadime İpler'in yakınlarının ve komşularının da hazır bulunduğu buluşmada samimi anlar yaşandı. Başkan Ünlüce, Fadime teyzenin yaşam tecrübelerini dinleyerek geçmişe ilişkin anılarını paylaştı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Ayşe Ünlüce, büyüklerin toplumun en değerli hazineleri olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Fadime teyzemizin hayat tecrübelerini dinlemek, anılarını paylaşmak ve hayır duasını almak bizler için çok kıymetli. Büyüklerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. Onların bilgi ve deneyimleri bizlere yol gösteriyor. Fadime teyzemize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum."

Mahalle sakinleri de Başkan Ünlüce'nin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Fadime İpler kendisini unutmayan Başkan Ünlüce'ye teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Belediye Başkanı Ünlüce'den 93 Yaşındaki Fadime Teyzeye Anlamlı Ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Belediye Başkanı Ünlüce'den 93 Yaşındaki Fadime Teyzeye Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
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