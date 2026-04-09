Mihalgazili Kadınlar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce ile Buluştu

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, Mihalgazi ilçesinden gezmek için kent merkezine gelen kadınlarla buluştu.

Kent merkezini tanımak amacıyla Eskişehir'e gelen Mihalgazili kadınlar, Aktif Yaşam Parkı'nda Başkan Ünlüce ile buluştu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, kadınlar hem keyifli zaman geçirdi hem de kent yaşamına ilişkin deneyimlerini ve beklentilerini paylaşma fırsatı buldu.

Buluşmada konuşan Ünlüce, dayanışmanın ve birlikte üretmenin önemine dikkati çekerek, "Mihalgazi ilçemizden gelen kadın hemşehrilerimiz, kent merkezimizi tanımak üzere Eskişehir'deydi. Aktif Yaşam Parkımızda bir araya gelerek hem keyifli bir vakit geçirdik hem de şehrimize dair sohbet ettik" dedi.

Programa ayrıca Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Ezgi Doğan Turan ile CHP Mihalgazi Kadın Kolları Başkanı Arzu Yıldırım da katılarak kadınlara eşlik etti.