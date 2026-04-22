Başkan Yanık, Çocukları Meclis'te Ağırladı

22.04.2026 13:11
Bozkurt Belediye Başkanı Yanık, 23 Nisan etkinlikleri için ilkokul öğrencileriyle buluştu.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri ile Belediye Meclis Salonu'nda buluştu.

Başkan Yanık ile görüşen Bozkurt Fatih İlkokulu öğrencileri, taleplerini iletti.

Yanık, yaptığı açıklamada, Meclis salonunda öğrencileri ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Bugün Meclis salonumuzda çok özel misafirlerimizi, yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı ağırladık. Çocuklarımızın gözünden şehrimizi dinlemek, parklarımız, yeşil alanlarımız ve ilçemizin geleceği için kurdukları o hayallere kulak vermek bizler için çok kıymetliydi. Yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ruhunu Meclisimize taşıyan, fikirleriyle bize ufuk açan tüm öğrenci temsilcilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye binasını da gezen çocuklar, Yanık ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

