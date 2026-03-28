Başkan Yazıcıoğlu Mahalleleri Ziyaret Ediyor

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, akşam saatlerinde mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Belediyeden yazılı açıklamaya göre, gündüz programlarının ardından mesaisine devam eden Yazıcıoğlu, mahalle ziyaretlerini akşamdan sonraya taşıyarak vatandaşlarla temas kuruyor.

Ziyaretlerde muhtarlar, belediye başkan yardımcıları ve teknik ekiplerle yapılan çalışmaları inceleyen Yazıcıoğlu, sorunları yerinde tespit ederek hızlı ve kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda son gece mesaisini Devegörmez Mahallesi'nde gerçekleştiren Yazıcıoğlu, mahalle muhtarı Osman Saldırıcıer, belediye başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle sokaklarda yürütülen çalışmaları inceledi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren Tokat'ın her köşesine aynı hassasiyetle yaklaşmayı, her mahallenin kendi mahallesi gibi görmeyi ilke edindiklerini belirten Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Sokak sokak gezerek hemşehrilerimizin taleplerini dinledik, yapılması gereken tüm çalışmaları planlamamıza dahil ettik. Masa başında değil, sahada yönetimi esas alan bir anlayışın temsilcileriyiz. Çünkü gerçek ihtiyaçlar sahada görülür, çözüm de yerinde üretilir. Mahalle sakinlerimizin samimi karşılamaları, bizlere duydukları güven ve ilettikleri talepler bizim için son derece kıymetlidir. Üretken belediyecilik vizyonumuz doğrultusunda herkesin belediyesi olma hedefiyle, gece gündüz, yaz kış demeden çalışmaya devam edeceğiz. Tokat'ımızın tüm mahallelerinde hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmetlerimizi en kısa sürede hayata geçireceğiz."