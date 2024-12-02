Başkan Yazıcıoğlu Trafik Kazasında Yaralandı

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Geçirdiği trafik kazasında yaralanan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, ambulansla Tokat'a getirilerek, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çorum'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan Yazıcıoğlu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisindeki tedavisinin ardından ambulansla TOGÜ Hastanesine getirildi.

Yazıcıoğlu, hastaneye getirilişi sırasında basın mensuplarının görüntü almaması için hastane protokol kapısından içeri alındı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu 60 TB 001 plakalı makam otomobili, dün Çorum'da, Sungurlu- Alaca kara yolu Şekerhacılı köyü yakınlarında 06 DNV 364 plakalı tır, 16 JHD 44 plakalı otomobil ve 06 DKU 938 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı. Kazada, Yazıcıoğlu ile araçlarda bulunan Ö.R.Ü, A.G, P.A, M.A, Z.A, M.Ü. ve M.G. yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu ise başka bir araçla hastaneye gitmişti. Yazıcıoğlu, burada yapılan kontrolün ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.