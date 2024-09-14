Başkan Yıldız, Çocuklarla Eğlenceli Bir Gün Geçirdi - Son Dakika
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Başkan Yıldız, Çocuklarla Eğlenceli Bir Gün Geçirdi

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Güzeltepe Mahallesi'nde çocuklarla bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Oyunlar oynayıp şarkılar söyleyen Yıldız, çocuklara oyuncaklar da dağıttı. Çocukların mutluluğunun kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

14.09.2024 12:07  Güncelleme: 15:51
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(İZMİR) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yoğun iş temposu arasında gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret ile Güzeltepe Mahallesi'nde yaşayan çocuklarla bir araya geldi. Başkan Yıldız, "Çocuklarımız ile bir araya gelmek enerjimizi tazeledi. Oldukça eğlenceli anlar yaşadık" dedi.

Güzeltepe Mahallesi'nde bulunan Uğur Mumcu Parkı'nda oynayan çocuklarla bir araya gelen Başkan Yıldız, çocuklarla şarkı söyleyip, oyunlar oynadı. Çocuklara çeşitli oyuncaklar da dağıtan Başkan Yıldız, onlarla dondurma keyfini paylaştı.

Yoğun iş temposunda çocukları ihmal etmemek gerektiğini vurgulayan Yıldız, "Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Onların yüzlerindeki gülümseme, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Çiğlimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için sürdürdüğümüz çalışmalarımıza çocuklarımızla keyifli bir mola verdik. Evlatlarımız ile kucaklaştık, şarkılar söyledik, isteklerini dinledik. Samimi, içten ve beklentisiz sevgileri tüm yorgunluğumuzu ve stresimizi aldı götürdü. Çocuklarımızın yüzünü güldürecek bu tür sürprizlerimizi tüm mahallerimizde devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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