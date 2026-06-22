Başkanların Yargılandığı Suç Örgütü Davasında Duruşma Sona Erdi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 36. duruşması sona erdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, bazı sanıklar ve avukatlarının cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları alındı.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş, iddia makamı tarafından dosyaya sunulan esas hakkındaki mütalaada şahsı için beraat talep edilen suçlamalar bakımından bu talebe iştirak ettiğini, cezalandırılması yönünde ileri sürülenleri ise kabul etmediğini söyledi.

Yargılaması yapılan dosyanın adıyla anılan bir örgüt iddiası ve 63 eyleme dayalı kapsamlı bir dosya olduğunu belirten Aktaş, yargılamanın ilk gününden beri ayrıntılı savunma yaptığını ifade etti.

Aktaş, savunmasında şunları kaydetti:

"Yargılanmanın tüm aşamalarında sunduğum savunmalar, dosyaya kazandırdığım deliller, gerek diğer sanıklara, gerekse gizli tanıklar dahil tüm tanıklara yönelttiğim sorular ve bu sorulara verilen cevaplar birlikte değerlendirildiğinde, tarafıma yöneltilen isnatların somut, kesin, her türlü şüpheden uzak ve mahkumiyete esas alınabilecek nitelikte delillerle eklenmediği, aksine soyut varsayım ve subjektif değerlendirmelerden ibaret olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Ben bir ticaret erbabı, işini profesyonelce yapmaya çalışan iş adamıyım. İşini profesyonelce yapmak ne demek? İşini profesyonellere bırakmak demektir. Bu hukuk da siz sayın hakimlerin, savcıların, savunma makamı olan avukatların işidir. O halde artık konuşması gereken ben değil, hukuktur, mahkemenizdir, Türk adaletidir. Adalete olan güvencim tamdır. Ben suçsuzluğumu sadece savunmalarımla değil, dosyaya sunduğum dilekçeler ve delillerle de ortaya koydum."

Aktaş, örgüt kurmadığını ve akrabalık ilişkilerinin örgüt olmadığını savunarak, "Bazı siyasilerin baskı ve zorlamaları ile mağdur olduğum eylemlere ilişkin söylediklerimi birebir doğrulayan HTS analiz raporlarını sunarak mağduriyetimi de ispatladım. Bu dosyada artık söylenecek söz değil, verilecek karar kalmıştır. Artık söz biz sanıklarda değil, adalettedir. Artık söz taraflarda değil, Türk yargısındadır. İnanıyorum ki, Türk milleti adına hüküm kuran mahkemeniz, yolsuzlukların ortaya çıkarılması adına yararlanmış olduğum etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde verdiğim ifademin aleyhime kullanılmasına izin vermeyecek, dosyada bulunmayan bir suçu varsaymayacak, ispatlanmamış iddiaları hükme dönüştürmeyecek, hukuku varsayımlara feda etmeyecektir." beyanında bulundu.

Üzerine atılı suçlardan beraatini isteyen Aktaş, adına kayıtlı şirketlerin tarafına iadesini, başta kayyum uygulaması olmak üzere her türlü malvarlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti.

"Ben sadece şemadaki boşluğu dolduruyorum"

Tutuksuz sanıklardan Baki Nugay ise "Hangi eylemi veya işlemi yaptım da bu koskoca iddianın muhatabı oldum? Bu ısrarın sebebi nedir? Tamamen dosyanın kurumsal mühendisliğinde gizlidir. İddia makamı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşlerine, akrabalarına bir suç örgütü tasviri yaratabilmek için bu işin içine bir stratejik akıl, yönetici dahil etmeye çalışmıştır. Bu boşluğu benimle doldurmaya çalışmıştır. Ben sadece şemadaki boşluğu dolduruyorum." savunmasını yaptı.

Bu işlerde dahlinin olmadığını mütalaanın kendisinin söylediğini savunan Nugay, "Eylem 61 haricinde hangi eylemin kurgusunda, anlatımında benim ismim geçiyor? Yokum ki. Sadece cezanın sevk maddesinde varım." dedi.

Nugay, hakkındaki iddiaların reddedilerek, atılı suçlardan beraatine karar verilmesini talep etti.

Bazı tutuksuz sanıkların savunmalarının alındığı duruşmada, bir kısım sanık avukatlarının beyanları da dinlendi.

Duruşma, sanıkların cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.