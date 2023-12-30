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Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin•
RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.
Son Dakika › Güncel › Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu Seferleri 1 Ocak'ta Ücretsiz Olacak - Son Dakika