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Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu Seferleri 1 Ocak'ta Ücretsiz Olacak - Son Dakika
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Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu Seferleri 1 Ocak'ta Ücretsiz Olacak

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu Seferleri 1 Ocak\'ta Ücretsiz Olacak
30.12.2023 - 02:07,
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RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu Seferleri 1 Ocak'ta Ücretsiz Olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu Seferleri 1 Ocak'ta Ücretsiz Olacak - Son Dakika
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