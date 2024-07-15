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Başkentte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde tarihi ve kültürel mekanlara "15 Temmuz" ve "Milletin Zaferi" logoları yansıtıldı.

Ankara'nın sembolleri arasında yer alan 2. Meclis Binası, Polatlı Duatepe ve Ankara Kalesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında ışıklandırıldı.

Yansıtılan logolar önünde, ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çektirdi.