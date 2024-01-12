22:24 •
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Başkentte iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ankara Bulvarı'nda, D.S. (47) yönetimindeki 06 AU 5128 plakalı otomobil, sağ şeritteki iş makinesine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü sağlandı.
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