Balıkesir'de Su İndirimi Teklifi Yeterli Sayısı Sağlanamadığı İçin Görüşülemedi

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu'nda su tarifelerinde indirim yapılmasına yönelik teklif, toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için görüşülemedi. Genel kurula AK Parti grubunun katılmaması nedeniyle ertelenen teklif hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, "İndirim yapacağız diyoruz, toplantıya gelmiyorsunuz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Kurulu, su tarifeleri ile kademe uygulamalarında indirim yapılmasına yönelik gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. Ancak AK Parti grubunun genel kurula katılmaması nedeniyle toplantı yeter sayısı sağlanamadı ve indirim teklifi görüşülemedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla hazırlanan su tarifeleri ve kademe uygulamalarına ilişkin indirim teklifi, BASKİ Genel Kurulu'nun gündemine alındı. Ancak genel kurulda toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle gündem maddeleri görüşülemedi. Genel kurula AK Parti grubundan yalnızca Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin katılırken, diğer grup üyeleri toplantıda yer almadı. Bu nedenle genel kurul ertelendi ve su indirimi teklifi karara bağlanamadı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, su tarifelerinde indirim yapılmasını hedeflediklerini belirterek, genel kurulun yeterli katılım sağlanamadığı için gerçekleştirilemediğini söyledi. Akın, toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"İndirim yapacağız diyoruz, toplantıya gelmiyorsunuz. Bugün biz bu kadar zor şartlar altında, bu kadar sıkıntılar içerisindeyken berbat altyapıdan belli bir noktaya getirdik. Bir kademe de olsa indirim yapmak istedik. Ama AK Parti grubu aramızda değil. Ben çok üzgünüm."