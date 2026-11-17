Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

Başkurdistan Cumhuriyeti Acil Durumlar Komitesi Başkanı Kirill Pervov, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede İHA saldırısı nedeniyle alarm verildiğini ve Ufa Havalimanı'nda uçuşların geçici olarak sınırlandırıldığını belirtti.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Salavat şehrindeki Gazprom Neftehim Salavat petrol ve petrokimya kompleksinin saldırıda hedef alındığı ve tesisin bir bölümünde yangın çıktığı öne sürüldü.

Bölge yönetiminden ve şirketten tesisteki olası hasara veya üretim faaliyetlerinin durumuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.???????

Rus enerji şirketi Gazprom'a bağlı ve Rusya'nın büyük petrol ve petrokimya komplekslerinden Gazprom Neftehim Salavat, petrol rafinerisi ve gaz kimya tesisinden oluşuyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, 16 Kasım'da Gazprom Neftehim Salavat'ı Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yeni yaptırım listesine dahil etmişti.