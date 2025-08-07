Başsavcı Taşkoparan\'dan Emniyet Müdürü\'ne Ziyaret

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'nu ziyaret etti.
Başsavcı Taşkoparan, İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Çamuroğlu'ndan bilgi aldı.
Kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Taşkoparan, güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar dileğinde bulundu.
Çamuroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
