Bassem Youssef İstanbul'da Gülümsetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bassem Youssef İstanbul'da Gülümsetti

Bassem Youssef İstanbul\'da Gülümsetti
20.06.2026 00:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Komedyen Bassem Youssef, İstanbul'da 'The Belly of the Beast' turnesiyle sahne aldı ve izleyicileri güldürdü.

Komedyen ve televizyon sunucusu Bassem Youssef, "The Belly of the Beast" turnesi kapsamında İstanbul'da sevenleriyle bir araya geldi.

Tuz Biber organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde sahne alan Youssef, izleyicileri "İyi akşamlar İstanbul" diye selamlayarak, İstanbul'u sevdiğini, daha önce de bu şehre geldiğini söyledi.

Youssef, seyircilerle sık sık etkileşime girdiği gösteride farklı milletlerden izleyicilerle sohbet etti. Salondaki bazı seyircilere nereden geldiklerini ve ne iş yaptıklarını soran komedyen, verdiği doğaçlama yanıtlarla izleyicileri güldürdü.

Gösterisinde Almanya'daki sahne deneyimlerinden de bahseden Youssef, komedyenlerin ifade özgürlüğü sınırlarına ilişkin espriler yaptı.

Youssef, ayrıca uzun yıllar İsrail'in Filistin'de uyguladığı işgale ve son dönemdeki Gazze'de gerçekleştirdikleri soykırıma karşı söylemlerinde zaman zaman tartışmalarla karşılaştığını da anlattı.

Yaklaşık 1,5 saatlik gösteri İngilizce olarak gerçekleştirildi.

İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma yönelik eleştirileriyle dikkati çekti

Orta Doğu'nun ilk siyasi hiciv programı olarak bilinen "Al Bernameg"in sunucusu olan Youssef, YouTube'da başlayan ve daha sonra televizyona taşınan programıyla bölgede geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak, haftalık yaklaşık 30 milyon izleyiciye erişti.

Başarısı nedeniyle 2013'te Time dergisinin en etkili isimler listesinde "Pioneer" kategorisinde yer alan Youssef, aynı yıl Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü'ne layık görüldü.

Daha sonra uluslararası yapımlarda da yer alan Youssef, Netflix, Hulu, Paramount+ ve Amazon Prime Video gibi platformlardaki projelerde rol aldı. 2024'te ise "The Middle Beast" adlı tek kişilik stand-up turnesiyle dünya genelinde 100 binden fazla bilet satışı gerçekleştirdi.

Özellikle İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma yönelik eleştirileriyle dikkati çeken Youssef, İstanbul'a ilişkin kedilerle çektiği eğlenceli bir videoyu daha önce sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Orta Doğu, İstanbul, Magazin, Kültür, Güncel, Gazze, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bassem Youssef İstanbul'da Gülümsetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük’te bir kişi bahçede ölü bulundu Karabük'te bir kişi bahçede ölü bulundu
Bodrum’da kaybolan Hollandalı turist bulundu Bodrum'da kaybolan Hollandalı turist bulundu
Kula’da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı Kula'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Anlaşma sonrası İran’dan ABD’ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz Anlaşma sonrası İran'dan ABD'ye tarihi uyarı: Daha sert bir tokat yersiniz
6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık Korku dolu anlar yaşandı 6 gol, 2 kırmızı kartlı maçın önüne geçen sakatlık! Korku dolu anlar yaşandı
ABD ordusu uyuşturucu kartellerine ait bir tekneyi daha vurdu: 3 ölü ABD ordusu uyuşturucu kartellerine ait bir tekneyi daha vurdu: 3 ölü

00:12
A Milli Takım’ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı İşte kazanan
A Milli Takım'ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı! İşte kazanan
23:51
Aziz Yıldırım’ın son saniye basketiyle kazanılan şampiyonluğa verdiği tepki dikkat çekti
Aziz Yıldırım'ın son saniye basketiyle kazanılan şampiyonluğa verdiği tepki dikkat çekti
22:19
Kucağına aldığı çocuğuyla 8’inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı
Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı
22:12
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
21:55
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul’da
Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'da
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 00:43:57. #7.12#
SON DAKİKA: Bassem Youssef İstanbul'da Gülümsetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.