Batı Akdeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, Batı Akdeniz'in doğusunda rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Çarşamba günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Son Dakika › Güncel › Batı Akdeniz'de Fırtına Uyarısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?