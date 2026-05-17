Batı Karadeniz İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Batı Karadeniz İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

17.05.2026 10:52
Bolu, Karabük, Düzce ve Kastamonu'da kuvvetli sağanak bekleniyor; sel ve doluya karşı dikkatli olun.

Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Bolu, Karabük, Düzce ve Kastamonu çevreleri ile Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

