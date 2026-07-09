Batı Midlands'ta Elektrikli Araç Fonu Başlatıldı - Son Dakika
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Batı Midlands'ta Elektrikli Araç Fonu Başlatıldı

09.07.2026 20:11
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250.000-3 milyon sterlin hibelerle, otomotiv sektörü elektrikli araç fırsatlarından yararlanacak.

Batı Midlands Belediye Başkanı Richard Parker, otomotiv şirketlerinin elektrikli araç tedarik zincirlerindeki yeni fırsatlardan yararlanmasına yardımcı olmak için 250.000 ila 3 milyon sterlin arasında hibeler sunan Batı Midlands Tedarikçi Hazırlık ve Dönüşüm Fonu'nu resmen başlattı. Şirketlerin fonun en az %50'sini özel olarak eşleştirmesi gerekiyor.

Dört yıl sürecek program, hükümetin 2050 yılına kadar net sıfır hedefine ulaşma yolunda İngiltere tedarik zincirlerini güçlendirmeyi ve yerli üretimi artırmayı amaçlayan DRIVE35 girişimi aracılığıyla finanse ediliyor. Yaklaşık 1.000 otomotiv şirketine ve 30.000'den fazla çalışana ev sahipliği yapan Batı Midlands, hükümet yatırımını güvence altına alan sadece iki bölgeden biri.

Kaynak: Haber Merkezi

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