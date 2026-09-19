Batı Şeria'da 47 Filistinli aile 5 gündür İsrail kuşatması altında kaldı - Son Dakika
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Batı Şeria'da 47 Filistinli aile 5 gündür İsrail kuşatması altında kaldı

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İsrail ordusu, Batı Şeria'da Tubas'ın güneydoğusundaki Hırbet er-Ras el-Ahmer'e ulaşan son yolu kapatarak 47 Filistinli ailenin dış dünyayla bağlantısını 5 gündür kesti. Bölge sakini Sair Bişarat, ailelerin temel ihtiyaç ve hayvan yemine ulaşamadığını söyledi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas'ın güneydoğusunda bulunan Hırbet er-Ras el-Ahmer bölgesine ulaşan son yolu da kapatarak 47 Filistinli ailenin dış dünyayla bağlantısını 5 gündür tamamen kesti.

Bölge sakinlerinden Sair Bişarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun daha önce toprak yollar üzerinden sağlanan ulaşımı engellemesinin ardından, Hırbet er-Ras el-Ahmer'e açılan son geçişi de kapattığını söyledi.

Bişarat, bölgeye ulaşan tüm toprak yolların 2 aydan uzun süredir kapalı olduğunu belirterek, kuşatmanın yaklaşık 3 yıl önce ağırlaşmaya başladığını dile getirdi.

Bölge "kafese" dönüştürüldü

İsrail ordusunun 5 gün önce bölgedeki son geçiş noktası olan ve yalnızca hayvanlar ile tarım araçlarının geçişine izin verilen yolun üzerine hendek kazdığını aktaran Bişarat, bu hamleyle bölgenin hendekler, duvarlar ve askeri alanlarla çevrili bir "kafese" dönüştürüldüğünü ifade etti.

Bölgede yaşayan 47 ailenin hayvancılıkla geçimini sağladığını belirten Bişarat, ailelerin temel ihtiyaçlarını ve koyunları için yemleri bölgeye ulaştıramadığını kaydetti. Bişarat, çiftçilerin üretilen sütü bölge dışına çıkarabilmek için yol yerine kazılan hendeği oldukça zorlu koşullarda aşmak zorunda kaldığını söyledi.

Meraların yüzde 90'ına el konuldu

Yaklaşık 360 bin dönümlük alanın hayvan yetiştiricileri için mera olarak kullanıldığını aktaran Bişarat, bu alanların yüzde 90'ına el konulduğunu veya buralara erişimin yasaklandığını belirtti.

Bişarat, İsrail'in bölgenin askeri alan olduğu gerekçesiyle uyguladığı baskıların, buradaki Filistinli nüfusun tamamını yerinden etmeyi amaçladığını vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Bu saldırılar kapsamında Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin topraklarına ulaşmasının engellenmesi, Filistinlilerin yerinden edilmesi ve topraklarında yerleşimlerin genişletilmesi gibi eylemler gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA
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